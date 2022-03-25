البرازيل تعلق على دعوة "إقصاء" روسيا من مجموعة العشرين

علقت وزارة الخارجية البرازيلية على دعوة الولايات المتحدة لإقصاء روسيا من مجموعة العشرين، مؤكدة أنها "تعارض بوضوح" هذه الفكرة.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا أمام مجلس الشيوخ خلال نقاش بشأن عواقب العملية العسكرية الروسية: "لقد رأينا بروز مبادرات في هيئات دولية مختلفة تهدف إلى طرد روسيا من هذه الكيانات أو تعليق مشاركتها فيها. البرازيل عارضتها بوضوح، انسجاما مع موقفنا التقليدي المؤيد للتعددية والقانون الدولي".

ورأى أن "المسألة الأهم في الوقت الراهن هي أن تكون جميع هذه المنتديات: مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، عملانية بشكل كامل. ولكي تعمل بشكل كامل، يجب أن تكون جميع البلدان، بما في ذلك روسيا، حاضرة فيها".

وأقر فرانسا، بأن الفصل في هذه المسألة يعود إلى مجموعة العشرين نفسها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا أمس إلى إقصاء روسيا من مجموعة العشرين.

المصدر: AFP