 
مباشر

صحيفة: بسبب غموض تأثير العقوبات على روسيا واشنطن تفكر في معاقبة أطراف ثالثة

أخبار العالم

صحيفة: بسبب غموض تأثير العقوبات على روسيا واشنطن تفكر في معاقبة أطراف ثالثة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/so79

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التأثير غير الجلي للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي دفع مسؤولي البيت الأبيض إلى التفكير في معاقبة أطراف ثالثة في دول أجنبية.

إقرأ المزيد
واشنطن: يمكن رفع العقوبات عن موسكو بشرط
واشنطن: يمكن رفع العقوبات عن موسكو بشرط "وقف العدوان واستعادة أوكرانيا سيادتها"

وكتبت الصحيفة بهذا الشأن تقول: "يستعد مسؤولو البيت الأبيض لإجراء نادر من شأنه أيضا معاقبة أطراف ثالثة في دول أخرى بسبب تعاملها مع أجزاء من الاقتصاد الروسي التي وقعت تحت العقوبات الأمريكية، صرح بذلك أربعة أشخاص مطلعين على المحادثات في الإدارة، وهم رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم".

ويشير المنشور إلى أن هذا يحدث على خلفية تصعيد الوضع في أوكرانيا، و"بينما لا يزال تأثير العقوبات الحالية على الاقتصاد الروسي غير واضح"، لافتا إلى أن المصادر  تقول إن هذه الخطوات ليست حتمية ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا