سويسرا.. "انتحار" 5 فرنسيين من شرفة شقة غرب البلاد

ذكرت الشرطة السويسرية أن خمسة فرنسيين قفزوا من شرفة شقة في مونترو غرب البلاد صباح الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة الخامس.

وقالت الشرطة السويسرية إن ثلاثة بالغين وطفل لقوا حتفهم وأصيب مراهق بجروح خطيرة إثر سقوطهم من مبنى سكني من سبعة طوابق في بلدة مونترو المطلة على البحيرة.

وأضافت إن الضحايا جميعهم مواطنون فرنسيون وأفراد عائلة واحدة

وأفادت الشرطة بأن ضابطين طرقا باب شقة قبل الحادث وعرفا بنفسيهما، مضيفة "بسبب عدم تمكنهم من الاتصال بالشاغلين المحتملين، غادروا المكان".

وتابعت قائلة إنه و"في غضون ذلك اتصل شاهد بالأمن للإبلاغ عن سقوط أشخاص من شرفة شقة".

وأكدت السلطات فتح تحقيق "لتحديد ملابسات وأسباب هذه المأساة على وجه الدقة"، مؤكدة أنه يمكن استبعاد وجود شخص آخر في الشقة وقت الحادثة في هذه المرحلة من التحقيق.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، ألكسندر بيسينز، لوكالة أسوشيتيد برس بأنه لا يستطيع تأكيد تقارير وسائل الإعلام السويسرية على الفور بأن الخمسة قفزوا من مبنى.

وأضاف بيسينز أنه تم العثور عليهم في حوالي الساعة السابعة صباح الخميس خارج مبنى بالقرب من كازينو باريير الشهير في المدينة.

المصدر: وكالات