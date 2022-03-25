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أستراليا تفرض عقوبات على 22 صحفيا روسيا بينهم عاملون في RT

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أستراليا تفرض عقوبات على 22 صحفيا روسيا بينهم عاملون في RT
Legion-Media Katerina Sulova/CTK Photo/Alamy Live News
وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين
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أعلنت الخارجية الأسترالية فرض عقوبات على 22 من الصحفيين الروس والعاملين في وسائل الإعلام الروسية.

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان لها يوم الجمعة، إن العقوبات تستهدف "مسؤولي التحرير" في قناة RT و"مؤسسة الثقافة الاستراتيجية" و"إنفوروس" و"نيوزفرونت"، دون أن تذكرهم بالأسماء.

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واتهمت أستراليا الصحفيين في وسائل الإعلام الروسية بنشر "الدعاية والمعلومات المضللة".

يذكر أن أستراليا فرضت عقوبات في وقت سابق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والإعلاميين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وردت روسيا بعقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من كبار مسؤوليه وشخصيات أمريكية أخرى.

المصدر: RT

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