مناشدات دولية لطالبان للعودة عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية

ناشدت ست دول غربية بينها الولايات المتحدة، في بيان مشترك الخميس حركة طالبان "العودة" عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان.

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وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في البيان المشترك إنهم يطالبون الحركة الإسلامية المتشددة بأن "تعود بصورة عاجلة" عن القرار الذي اتخذته الأربعاء وأغلقت بموجبه المدارس الثانوية في وجه الفتيات الأفغانيات.

وحذرت تلك الدول من أن عدم التراجع عن هذا القرار سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن "تصبح عضوا محترما في مجتمع الأمم".

وأمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان اليوم الأربعاء بعد ساعات من إعادة فتحها، وفق ما أعلن متحدث باسمها.

وسمحت الحركة العام الماضي فقط للذكور وبعض الفتيات الأصغر سنا باستئناف الدراسة.

المصدر: أ ف ب