واشنطن تعاقب شركات روسية وصينية بزعم ضلوعها في برنامج بيونغ يانغ الصاروخي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شركات روسية وصينية وكورية شمالية بزعم "ضلوعها في تطوير برنامج الصواريخ الكوري الشمالي".

وجاء في بيان الوزارة: "أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 5 شركات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية، وشركة واحدة في الصين".

وأضاف: "تم إدراج شركات (آرديس غروب) و(بروف بودشيبنيك)، و(إيغور ميتشورنين) في قوائم العقوبات".

ولفت البيان إلى أن "العقوبات فرضت لمدة عامين ردا على نقل مواد حساسة لبرنامج الصواريخ الكوري الشمالي".

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية لليابان، منتهكة الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 على هذا النوع من التجارب مما قد يساهم في تأجيج التوتر في المنطقة.

المصدر: RT + "أ ف ب"