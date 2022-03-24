بحجة هجمات سيبرانية ضد السعودية.. لندن تفرض عقوبات على معهد روسي لبحوث الكيمياء والميكانيكا

فرضت بريطانيا عقوبات على معهد روسي لبحوث الكيمياء والميكانيك بسبب "مشاركته في هجوم إلكتروني على مصنع للبتروكيماويات في السعودية عام 2017" حسب زعم لندن.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية: "استخدمت وزيرة الخارجية ليز تروس نظام عقوبات الأمن السيبراني لاستهداف المعهد المركزي لأبحاث الكيمياء والميكانيك، وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، بسبب حادث في مصنع بتروكيماويات سعودي".

ووفقا لوزارة الخارجية البريطانية، تم استخدام البرامج الضارة لمهاجمة نظام التحكم في العمليات الصناعية، مما أدى إلى إغلاق اثنين من المصانع بشكل طارئ.

وفرضت المملكة المتحدة في وقت سابق عقوبات على كيانات قانونية وأفراد روس، منهم مدير مصرف "سبيربنك"، غيرمان غريف، ومالك مصرف "تينكوف" أوليغ تينكوف، بالإضافة إلى شركات عدة أبرزها عملاق الطاقة "غازبروم" وشركة السكك الحديد الروسية ومصارف وشركات حكومية.

المصدر: RT