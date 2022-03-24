جونسون: الغرب مستعد لإعادة تسليح أوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يمكن للدول الغربية البدء في إعادة تسليح القوات الأوكرانية بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.

وقال في مقابلة مع هيئة "بي بي سي" البريطانية: "حتى لو كان من المستحيل ضمان المادة 5 الخاصة بأوكرانيا (مبدأ الأمن الجماعي لدول الناتو)، أي العضوية الكاملة في الناتو، والوجود تحت مظلة نووية، فيمكن للمرء أن يتخيل أن مؤيدي أوكرانيا في الغرب سيزودوها بالكثير من الأسلحة ويرسلوا الكثير من المدربين وستقدم مثل هذه المساعدة الاستخباراتية التي ستخلق نوعا من آلية الردع لمنع روسيا من الغزو مرة أخرى".

وأشار إلى أن الغرب مستعد "لتقوية شوكة أوكرانيا وجعلها غير قابلة للكسر في المستقبل من قبل القوات الروسية".

من جهته، حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في وقت سابق، الولايات المتحدة وحلفاءها من مخاطر ضخ أسلحة في كييف وإرسال مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا، مما يشكله من تهديد للأمن الأوروبي والعالمي.

المصدر: "تاس"