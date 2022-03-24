المستشار الألماني الأسبق: أزمة أوكرانيا نتاج أخطاء سياسية ارتكبت بعد سقوط جدار برلين

أعرب المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر عن ثقته في أن الوضع الحالي في أوكرانيا نتج عن أخطاء سياسية ارتكبت بعد سقوط جدار برلين.

وقال شرودر الذي تولي منصب المستشار الألماني في الفترة بين 1998 و2005، خلال كلمة ألقاها في مدينة كارتيبي يوم الخميس: "لم نخلق بعد هيكلية أمنية تأخذ في الحسبان الوضع المتغير بعد سقوط جدار برلين"، موضحا أن "الحرب في أوكرانيا هي نتيجة هذا الفشل السياسي".

ووفق ما نقلته صحيفة "دي فيلت"، قال شرودر إن "أوروبا يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها - سواء في الاتحاد الأوروبي أو في حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أنه "في الوقت نفسه، يجب على أوروبا ألا تركز فقط على المجال العسكري".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، عن بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب مساندة من قادة جمهوريتي دونباس. وأكد أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية. بعد ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى عن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات القانونية الروسية.

المصدر: وكالات