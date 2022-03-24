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وسائل إعلام رسمية: كيم جونغ أون أمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات

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وسائل إعلام رسمية: كيم جونغ أون أمر باختبار
Gettyimages.ru
الزعيم كيم جونغ أون
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أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة بأن الزعيم كيم جونغ أون أمر شخصيا باختبار "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "أجريت تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات "هواسونغفو-17" التابع للقوات الإستراتيجية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في 24 مارس بتوجيه مباشر من كيم جونغ أون".

وأضافت الوكالة "ارتفع الصاروخ الذي أطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى أقصى مداه البالغ 6.248 كيلومترا وحلق مسافة 1.090 كيلومتر لمدة 4.052 دقيقة قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي، وهو الاسم الذي تطلقه بيونغ يانغ على بحر اليابان.

المصدر: أ ف ب

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