ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة اليونان إلى 11 قتيلا

أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على جثتي شخصين على متن عبارة ترفع العلم الإيطالي تعرضت للحريق الشهر الماضي ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 11 قتيلا.

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت على تسع جثث على متن العبارة يورفيري أولميبيا فيما اعتبر شخصان في عداد المفقودين، حسبما أعلنت مسؤولة في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة "فرانس برس".

لكن الأربعاء "عثر على جثتين خلال عملية تفتيش العبارة" وفق المسؤولة، مارفع الحصيلة إلى 11.

واندلعت النيران على متن العبارة فجر 18 فبراير الماضي، وكان على متنها قرابة 300 شخص، وأُخمدت النيران بالكامل بعد أسبوع.

ونجا 281 شخصا هم 230 راكبا و51 من أفراد الطاقم، واثنان من الناجين أفغانيان لم يكونا على قائمة الركاب ما أثار قلقا من أن يكون على متن العبارة ركابًا آخرين غير مسجلين.

واندلع الحريق فيما كانت العبارة على مسافة 10 أميال بحرية فقط عن جزيرة كورفو في البحر الإيوني، وبعد ساعتين على انطلاقها من مرفأ إيجومينيستا اليوناني متوجهة إلى مدينة برينديزي الإيطالية. ويستمر التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وتقول مجموعة جريمالدي المالكة للعبارة، إن الحريق بدأ في مقصورة الأمتعة، كما أنها أشارت إلى أنه كان على متنها 153 عربة تجارية و32 سيارة، بحسب المالك.

المصدر: أ ف ب