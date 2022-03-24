قوات كييف تفجر جسرا في مدينة تشرنيغوف لمنع خروج المدنيين

تواصل قوات كييف قطع الطرق وتفجير الجسور في المدن والبلدات لمنع السكان من مغادرتها والاحتفاظ بهم دروعا بشرية لتأخير تقدم القوات الروسية، حيث دمرت اليوم جسرا حيويا في مدينة تشرنيغوف.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا إن جسر السيارات عبر نهر ديسنا تم تفجيره بأمر من عمدة مدينة تشرنيغوف.

وقال ميزينتسيف: "تم بأمر من عمدة مدينة تشرنيغوف تفجير جسر للسيارات عبر نهر ديسنا في اتجاه كييف"، لوقف محاولات السكان مغادرة المدينة.

وفي وقت سابق، ورد أن الجيش الأوكراني فجّر جسرا في منطقة خاركوف، وقبل ذلك فجر جسورا في كييف.

المصدر: RT