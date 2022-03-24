بلينكين يستعد لزيارة إسرائيل ودول عربية حاملا معه ملف الأزمة الأوكرانية

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أثناء زيارته المرتقبة لإسرائيل بحث دور تل أبيب في سبل حل الأزمة الأوكرانية.

وقالت نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، يائيل لمبرت: "نعم، نتوقع أن نناقش أوكرانيا في إسرائيل. <...> سنناقش جهود إسرائيل. نحن نقدر دور إسرائيل".

كما أوضحت ليمبرت أن الوضع حول أوكرانيا سيكون من بين الموضوعات الرئيسية للمفاوضات في إطار جولة بلينكين بأكملها في الشرق الأوسط، والتي سيزور خلالها الضفة الغربية والمغرب والجزائر.

وقالت ليمبرت: "في الاجتماعات مع جميع القادة الأجانب، سيؤكد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة متضامنة وتدعم أوكرانيا حكومة وشعبا"، مشيرة إلى ان "هذه المنطقة - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - شهدت عواقب الدمار والحملات العسكرية الروسية: في سوريا وليبيا ومالي".

وزعمت الدبلوماسية الأمريكية أن "الجيش والقوات شبه العسكرية الروسية تستغل الصراعات لتحقيق أهداف موسكو الخاصة، مما يشكل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية. أدى غزو [الرئيس فلاديمير] بوتين لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة القمح".

وأضافت أن دول المنطقة تستورد كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا، مشيرة إلى أنه "بسبب الحرب الطائشة، ستستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز في الارتفاع في المنطقة".

وستستمر رحلة بلينكين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 26 إلى 30 مارس. وستبدأ في إسرائيل، حيث سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين الإسرائيليين، وسيتوجه بعد ذلك إلى رام الله، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلي المجتمع المدني. بعد ذلك سيزور المغرب والجزائر.

المصدر: وكالات