ماكرون: اتفقت مع أردوغان على العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على العمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا و"إرساء السلام الدائم هناك".

جاء ذلك في بيان صادر عن قصر الإليزيه، الخميس، حول لقاء الرئيسين التركي والفرنسي على هامش القمة الطارئة لزعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح البيان أن الزعيمين تناولا خلال اللقاء الوضع الإنساني المتدهور في أوكرانيا ومدينة ماريوبول على وجه الخصوص، كما قررا تنفيذ "عمليات إنسانية مشتركة".

وأكدا على ضرورة استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لوقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر البيان أن الزعيمين أكدا استعداد بلديهما لدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمجرد تنفيذ وقف إطلاق النار.

ونقل البيان عن ماكرون أن "الوضع الحالي يشكل فرصة لإزالة الغموض والشكوك القائمة مع تركيا"، مؤكدا "على إمكانية إعادة تحديد استراتيجية قائمة على التعاون مع تركيا بشأن ليبيا والشرق الأوسط، وإحراز تقدم في خلافات الرأي التي كانت في السنوات الماضية".

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تسعى فيه باريس وأنقرة منذ أكثر من عام إلى تحسين العلاقات الثنائية، المتأثرة بسلسلة من الخلافات حول شرق البحر المتوسط وسوريا وليبيا وقضايا دينية.

وفي أكتوبر 2020، شكك أردوغان في "الصحة العقلية" لماكرون واتهمه بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام.

المصدر: أ ف ب + "الأناضول"