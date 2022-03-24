باحث مصري يعلق على التصريحات الروسية حول زوال الهيمنة الأمريكية

أعلن عدد من المسؤولين الروس أن الولايات المتحدة فقدت هيمنتها على العالم وأن الأمريكيين لم يعودوا سادة الأرض، والعالم لم يعد ذا قطب أوحد، فما أدلة ذلك؟

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الباحث في الشؤون الخارجية الكاتب الصحفي المصري أحمد رفعت، قدم قراءة حول مدلول تلك المواقف، وقال في تصريح لـRT إن "الحقائق والمعطيات على الأرض تؤكد ما جاء في المواقف الروسية" من أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت فعلا هيمنتها على العالم.

وأضاف أن مسؤولي الولايات المتحدة وأوروبا يقولون إن شهرا مر على الحرب في أوكرانيا دون تحقيق الاهداف، ويتناسى هؤلاء أن هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على العراق استمر 43 يوما بالتمام والكمال قبل أن تطأ قدم جندي أمريكي الأرض العراقية بينما الجنود الروس على الأرض من أولى ساعات المعارك".

وقال إن الولايات المتحدة كانت تراهن على هزيمة روسيا بالعقوبات بعد أيام من بدء الحرب، واليوم نحن أمام خمسة متغيرات أساسية، يجب التوقف عندها وهي:

ـ أن بورصة موسكو تعود للعمل عكس التوقعات الأمريكية.

ـ والعملة الروسية تعود بقوة وتسترد عافيتها.

ـ موسكو تؤكد لبعض الدول استمرار تدفق شحنات القمح وأنها لن تتوقف رغم الحرب.

ـ السياح الروس يعودون إلى عدد من الدول منها مصر.

ـ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترك قرار مقاطعة روسيا للشركات الفرنسية.

ومن هنا، يضيف رفعت، أنه يمكن القول إن مؤشرات نهاية الزمن الأمريكي جلية واضحة، إذ إن النقاط الخمس السابقة يضاف إليها رفض دول عربية وإفريقية وآسيوية، والصين والهند، السياسات الأمريكية، وكذلك رفض أوبك زيادة إنتاج النفط، كل ذلك يشير إلى أننا أمام انهيار الجبروت الأمريكي الذي كان قبل فترة يأمر فيطاع.

واختتم رفعت تعليقه بالتشديد على أن "الدائرة دارت ولن تتوقف أبدا.. وأن أحدا لن يوقفها".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT