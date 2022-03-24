ستولتنبرغ يشدد على ضرورة حفاظ الناتو على الاتصالات مع روسيا

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ على ضرورة الحفاظ على الاتصالات مع روسيا حول الحد من التسلح وتقليل المخاطر وعدم التنازع.

وقال ستولتنبرغ يوم الخميس عبر قناة "سي إن إن"، أنه "لن تكون علاقة الناتو بروسيا هي نفسها، لكن يجب الحفاظ على الاتصالات بشأن الحد من التسلح وتقليل المخاطر وعدم التنازع".

وأضاف: "في رأيي، لا يزال من المبكر جدًا تحديد شكل علاقاتنا مع روسيا في المستقبل. هي بالتأكيد لن تبقى على حالها، ولن نعود إلى ما يمكن أن نسميه الحياة الطبيعية."

وشدد ستولتنبرغ على أنه "من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه علاقاتنا. لكن من الضروري الحفاظ على بعض التفاعل مع روسيا بشأن قضايا مثل الحد من التسلح وتقليل المخاطر وعدم التنازع".

المصدر: وكالات