صحيفة تكشف "كوتا" جديدة يجب على القوات الإسرائيلية جمعها عن الفلسطينيين

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم نظام "الذئب الأزرق" لتحديد ومراقبة جميع السكان الفلسطينيين حتى الذين لا توجد معلومات استخبارية عنهم.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "الكوتا" (الحصة) الجديدة للقوات الإسرائيلية هي إضافة بيانات 50 فلسطينيا كل مرة إلى قاعدة بيانات التتبع في كل مناوبة.

وفي نوفمبر 2021 نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحقيقا فضح استخدام الجيش الإسرائيلي المكثف للنظام ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، يتم تحميل تفاصيل الفلسطينيين الذين لا توجد معلومات استخبارية عنهم، على النظام، ويطلب من الجنود التقاط صور الفلسطينيين الذين تم اختيارهم عشوائيا بهواتفهم المحمولة، وتحميل بياناتهم على النظام.

وأشار إلى أنه وبحسب التقديرات، يحتفظ النظام بصور آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال وشيوخ.

واحتجت مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين بدأوا مؤخرا انتشارا عملياتيا في الضفة الغربية، على طلب الحصص لدى قادتهم.

وصرح أحد الجنود الذين تحدثوا إلى "هآرتس" بأن المطلب حول توسيع قاعدة البيانات أصبح المهمة الرئيسية للجنود، ويأتي على حساب حماية الجمهور الذي يتمركزون من أجله.

وقال الجنود المطلوبون لتنفيذ المهمة إن التوجيه نابع من منافسة في القيادة المركزية لأكبر عدد من التحميلات على النظام، وأنه من المهم للقادة إظهار قوتهم لكبار ضباط القيادة المركزية.

المصدر: "هآرتس" العبرية