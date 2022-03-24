عن "الخطوط الحمراء" في أوكرانيا.. ماكرون يختار التكتم و"الغموض الاستراتيجي"

آثر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التكتم والغموض الاستراتيجي" في ما يتعلق بأوكرانيا، دون أن يحدد ماهية "الخطوط الحمراء" التي تلتزم بها فرنسا ودول الناتو في هذه الأزمة.

وأبقى ماكرون الغموض قائما حول ماهية ما تعتبره فرنسا وشركاؤها في حلف شمال الأطلسي "خطوطا حمراء" في أوكرانيا، من شأن تخطيها أن يستدعي تدخلا، وأعرب عن اعتقاده أن "الغموض الاستراتيجي والتكتّم أكثر فاعلية" عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي أعقب قمة طارئة للحلف، قال ماكرون: "سأكون شديد الحذر على هذا الصعيد"، لأنه "كلما تعيّن علي تحديد ماهية الخطوط الحمراء، أحرص على أن يكون تأثيرها رادعا وعلى أن تكون لتخطيها تداعيات".

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وأضاف: "هكذا يُقابل كلام فرنسا وكلام كل الحلفاء بالاحترام، هذا ما فعلناه في أبريل 2018 خلال عملية هاميلتون"، في إشارة إلى غارة جوية على سوريا نفّذتها فرنسا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية.

وأعاد ماكرون التذكير بأن دول الحلف "لا تريد الانخراط في الحرب" وقال إن تجهيز أوكرانيا بمقاتلات أو دبابات "هو اليوم بمثابة حد لا يريد أحد تخطيه لأنه من الواضح أنه سيشكل انخراطا في الحرب".

المصدر: "أ ف ب"