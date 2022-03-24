طهران تحمل واشنطن مسؤولية تأخر التوصل إلى اتفاق نووي

قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق دائم مع القوى العالمية، وألقى باللوم على الفشل الأخير في إحياء اتفاق طهران النووي على الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال زيارته لبيروت، حث وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة على التوقف عن "إضاعة الوقت".

وقال: "نعتقد أنه إذا كانت هناك رؤية أمريكية واقعية للتعامل مع الوضع، فسنشهد قريبا ولادة هذا الاتفاق النووي".

وردا على سؤال حول العقبات الرئيسية للاتفاق، قال "بعض الأمور لا تزال معلقة وتتعلق برفع العقوبات الجائرة" المفروضة على إيران.

وأضاف: "نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك على المسار الصحيح بدلا من تضييع الوقت.. نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق قوي وجيد ودائم طالما أنه لا يتخطى الخطوط الحمراء لجمهورية إيران الإسلامية".

ووصل أمير عبد اللهيان إلى لبنان يوم الخميس قادما من سوريا حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين.

المصدر: أ ب