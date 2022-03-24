السلطات النمساوية تحظر بث قناة RT في البلاد

أعلن البرلمان النمساوي عن بدء "تنفيذ الجزء المتعلق بالعقوبات ضد روسيا ومنع مزودي الشبكات النمساوية من بث قناة RT".

وتفسر السلطات النمساوية هذا القرار بضرورة وقف انتشار "الأخبار الكاذبة" حول الوضع في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى الفصيلين الحكوميين حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر، أعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي وحزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي أيضا عن دعمهما لهذا القرار.

في الوقت نفسه، عارض ممثلو حزب الحرية النمساوي هذه الخطوة، قائلين إنها تقيد حرية التعبير والصحافة.

وفي 2 مارس الجاري حظر الاتحاد الأوروبي بث قناة RT وعمل وكالة "سبوتنيك" على أراضيه.

وفي 18 مارس، أعلنت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية Ofcom أنها ألغت ترخيص RT للبث في المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف أن موسكو محرومة بهذا الشكل من أي فرصة للتعبير عن وجهة نظرها حول الأحداث التي تجري في العالم.

المصدر: RT