صحيفة بريطانية: موقف محرج لبوريس جونسون فيما كان قادة الناتو يتصافحون (فيديو)

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لموقف محرج خلال قمة الناتو.

وقالت إن بوريس جونسون وقف بمفرده محرجا بينما تصافح زعماء الاتحاد الأوروبي قبل التقاط صورة جماعية.

ويُظهر مقطع فيديو للاجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وهم يحيون بعضهم البعض بمرح في بداية قمة الناتو بينما وقف بوريس جونسون ينظر ويداه في جيوبه.

ويمكن رؤية إيمانويل ماكرون وهو يتصافح ويبتسم مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين على بعد أقدام قليلة من رئيس وزراء المملكة المتحدة الذي نظر حوله بحرج وهو ينتظر تحية من الرئيس الفرنسي.

Boris Johnson stands around awkwardly as Macron shakes hands with Nato leaders pic.twitter.com/DVnBhBbWV8 — The Independent (@Independent) March 24, 2022

من جهته، هاجم نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" البريطاني، بوريس جونسون بعد أن حضر رئيس الوزراء اجتماعا مع قادة الناتو.

ونشر فاراج مقطع فيديو وعلق عليه قائلا: "أخرج يديك من جيوبك"، حيث ظهر بوريس جونسون يضع يديه في جيوبه.

Take your hands out of your pockets, Johnson!



pic.twitter.com/SluaIufd8d — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 24, 2022

المصدر: وسائل إعلام بريطانية