 
مباشر

صحيفة بريطانية: موقف محرج لبوريس جونسون فيما كان قادة الناتو يتصافحون (فيديو)

أخبار العالم

صحيفة بريطانية: موقف محرج لبوريس جونسون فيما كان قادة الناتو يتصافحون (فيديو)
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/so57

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لموقف محرج خلال قمة الناتو.

وقالت إن بوريس جونسون وقف بمفرده محرجا بينما تصافح زعماء الاتحاد الأوروبي قبل التقاط صورة جماعية.

ويُظهر مقطع فيديو للاجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وهم يحيون بعضهم البعض بمرح في بداية قمة الناتو بينما وقف بوريس جونسون ينظر ويداه في جيوبه.

ويمكن رؤية إيمانويل ماكرون وهو يتصافح ويبتسم مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين على بعد أقدام قليلة من رئيس وزراء المملكة المتحدة الذي نظر حوله بحرج وهو ينتظر تحية من الرئيس الفرنسي.

من جهته، هاجم نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" البريطاني، بوريس جونسون بعد أن حضر رئيس الوزراء اجتماعا مع قادة الناتو.

ونشر فاراج مقطع فيديو وعلق عليه قائلا: "أخرج يديك من جيوبك"، حيث ظهر بوريس جونسون يضع يديه في جيوبه.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا