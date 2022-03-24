كندا تعلن عن شحنات جديدة من الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن شحنات جديدة من الأسلحة الفتاكة، تنوي بلاده تسليمها إلى أوكرانيا.

ونقلت "تاس" عن ترودو قوله في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب قمة الناتو: "سنزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الفتاكة في الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق قال ترودو إن السلطات الكندية ستفرض عقوبات على 160 عضوا في مجلس الاتحاد الروسي على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقبل ذلك، فرضت السلطات الكندية عقوبات على 15 مسؤولا روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض قيود على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأكثر من 300 مواطن كندي.

وتتسابق الدول الغربية في الأسابيع الأخيرة لتقديم الدعم العسكري والأسلحة إلى جيش أوكرانيا وكتائب القوميين الناشطة في البلاد، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي وفتح الحدود أمام المرتزقة وتسهيل وصولهم إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس