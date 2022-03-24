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قديروف يعلن سيطرة مقاتلي الشيشان في الجيش الروسي على مبنى إدارة ماريوبول

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قديروف يعلن سيطرة مقاتلي الشيشان في الجيش الروسي على مبنى إدارة ماريوبول
Globallookpress Ministry of Culture Russia
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سيطرة مقاتلي قوات الشيشان في الجيش الروسي على مبنى إدارة مدينة ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال قديروف في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس إن "الشباب أبلغونا بأنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا فوقه".

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يذكر أن القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحاصر مدينة ماريوبول الميناء البحري الهام منذ 7 مارس الجاري.

وانطلقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي

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