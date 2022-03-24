ألمانيا: روسيا قد تزعزع استقرار البلقان

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إن أوروبا بحاجة إلى "الحذر من الجهود الروسية لزعزعة استقرار غرب البلقان" على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأضافت بيربوك أن "مثل هذه التحركات سبقت الاشتباك العسكري الروسي في أوكرانيا، على الرغم من استمرار نفي موسكو أنها كانت تحضر للهجوم".

وقالت إن "الدعم المماثل من قبل روسيا للحركات الانفصالية في البوسنة، على سبيل المثال، قد يعرض للخطر سلامة وسيادة دول غرب البلقان".

وتابعت: "الاتحاد الأوروبي وشركاوه سيفعلون ما في وسعهم لمساعدة البلدان التي تستقبل الآن أعدادا كبيرة من الأوكرانيين الفارين من الحرب، ولاسيما مولدوفا الصغيرة، التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين قياسا على عدد سكانها".

المصدر: أ ب