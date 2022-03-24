جونسون: لا يوجد داخل حلف الناتو من يتحدث عن مواجهة مع روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس أنه لا يوجد داخل حلف الناتو من يتحدث عن مواجهة مع موسكو.

هذا، واستبعد بوريس جونسون في مؤتمر صحفي في بروكسل تزويد أوكرانيا بالطائرات والدبابات وفرض حظر جوي.

وقال جونسون: "من الناحية اللوجستية في الوقت الحالي يبدو الأمر صعبا.. نحن ندرك تماما ما يتطلبه الأمر.. والمعدات التي نعتقد أنها الأكثر قيمة في الوقت الحالي هي الصواريخ التي يمكنهم استخدامها للدفاع عن أنفسهم".

وصرح بأن القوات الأوكرانية ستحصل على صواريخ مضادة للدبابات والطائرات المحمولة.

هذا، وأضاف أن المشكلة كانت مع القيادة الروسية وليست مع المواطنين العاديين.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام بريطانية