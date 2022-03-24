برلماني ياباني يصف زيلينسكي بـ"الهاوي" ويستنكر "لعبه" على المشاعر المعادية لروسيا

انتقد عضو مجلس الشيوخ الياباني مونيو سوزوكي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، متهما إياه باللعب بمهارة على المشاعر المعادية لروسيا.

وقال البرلماني الياباني في تصريحات لمجلة "شوكان غنداي"، إن ما يزعم أنه شعبية كبيرة للرئيس الأوكراني "معدة بشكل مصطنع من قبل السياسي نفسه".

ووصف سوزوكي التمجيد المصطنع لزيلينسكي بأنه "أفظع كذبة يتم نشرها عبر التلفزيون والإنترنت"، مشيرا إلى أنه "التقط بذكاء واستخدم المشاعر المعادية لروسيا الموجودة بالفعل بين جزء من السكان".

وأشار السياسي إلى أنه في هذا الصدد يتم بانتظام "تناسي" المشاعر المؤيدة لروسيا في بعض مناطق أوكرانيا، فضلاً عن وجود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين رفضتا طاعة كييف.

وأكد سوزوكي أيضًا أنه يعتبر زيلينسكي السبب الرئيسي للأزمة في أوكرانيا، موجها له اللوم على وجه الخصوص، لتجاهله اتفاقيات مينسك منذ بداية ولايته الرئاسية، واصفا الزعيم الأوكراني بأنه "كان مجرد هاو ليس لديه أي خبرة سياسية".

المصدر: وكالات