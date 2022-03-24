موسكو: تبنّي الجمعية العامة القرار الغربي حول أوكرانيا تجاوز للصلاحيات

أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تجاوزت صلاحياتها" بتبنّيها المشروع الغربي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال: "في ظل ضغوط غير مسبوقة من الدول الغربية، تجاوزت الجمعية العامة سلطاتها مرة أخرى، في محاولة لإصدار تعليمات بشأن قضايا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لا تملك الجمعية العامة سلطة تقديم توصيات بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، بينما يدعو القرار الغربي المعتمد إلى وقف فوري للأعمال العدائية".

وتابع: "القرار الغربي كان ضروريا من أجل إلقاء اللوم على روسيا، فهذه وثيقة إنسانية زائفة".

وقال: "أعتقد أنه لا يستحق الخوض في أسباب تصويت روسيا ضد مشروع القرار شبه الإنساني الذي قدمته الدول الغربية وأوكرانيا.. هذه الوثيقة هي إنسانية زائفة لأن المؤلفين احتاجوها فقط لإدانة روسيا مرة أخرى، علينا إجراء نوع من النداء على الأسماء المستعدين للاشتراك في صفقة من جانب واحد".

وعبر نيبينزيا عن امتنانه لـ"جميع الذين تحلوا بالشجاعة والنظر بشكل مستقل في ما يحدث... الدول الغربية خائفة من عرقلة التصويت في الجمعية العامة على مشروع قرار جنوب إفريقيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا".

وختم بالقول: "نشكر زملاءنا من جنوب إفريقيا على مبادرتهم وتصميمهم، وكذلك الدول التي كانت على استعداد لدعم مشروعهم".

المصدر: "تاس"