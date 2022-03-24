بوغدانوف: نحن ممتنون لغالبية أصدقائنا العرب

أشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن واشنطن بدأت تفقد زمام المبادرة والهيمنة على العالم، معربا عن امتنان موسكو للدول العربية على موقفها تجاه الأزمة الأوكرانية.

وفي حوار عبر قناة RT قال بوغدانوف: "نشهد تغييرا جذريا في العلاقات الدولية، والولايات المتحدة كما يقول كثيرون تريد أن يعيش العالم وفقا لشرعية الغاب"، وهي "تستخدم أسلوب النفاق لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية".

وأضاف أن الأمريكيين "في حالة هلع من التغيرات المتسارعة في العلاقات الدولية، وهم يفقدون زمام المبادرة والهيمنة على العالم الذي يجب أن يكون متعدد الأقطاب".

إقرأ المزيد

وقال الدبلوماسي الروسي إن بلاده تدرك أن "الأمريكيين مارسوا الضغط والابتزاز على الدول الإفريقية والعربية وغيرها" ووصف ذلك بأنه "أمر مؤسف بطبيعة الحال، لكن أعتقد أن أصدقاءنا وشركاءنا العرب يعتزون بمواقفهم السيادية واستقلالهم عند اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المبنية على مصالحهم الوطنية.. أظن أن هذه المصالح يجب أن تعلو فوق أية اعتبارات أو تنازلات وحتى الضغوطات والتهديدات والقيود".

وأشار بوغدانوف إلى أن بلاده في الظروف الحالية ليست وحدها. وتابع: "لدينا أصدقاء وحلفاء كثر وفي مقدمتهم الصين ودول بريكس والكثير من الدول".

وأضاف: "راضون عن مواقف الدول المصدرة للنفط ونحن على اتصال دائم معها"، ورحب بجهود بعض الدول بما فيها العربية للتوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية.

وتابع: "نحن ممتنون لغالبية أصدقائنا العرب وقد اطلعنا على البيان المشترك لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المتعلق بالأحداث في أوكرانيا"، ووصف البيان بأنه "يحمل طابعا متزنا وموضوعيا ويعكس الموقف العربي المشترك".

وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية قال إن هذه العودة "ستكون مفيدة لجميع الدول العربية".

المصدر: RT