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ماكرون يدعو للحفاظ على قنوات التفاوض مع روسيا لوقف التصعيد في أوكرانيا

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ماكرون يدعو للحفاظ على قنوات التفاوض مع روسيا لوقف التصعيد في أوكرانيا
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحفاظ على قنوات التفاوض مع روسيا لوقف التصعيد في أوكرانيا، وأكد أنه لا ينوي رسم "خطوط حمراء" في مواجهة موسكو.

وصرح ماكرون في ختام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى وحلف الناتو التي عقدت الخميس في بروكسل بأن الحلفاء سيستمرون في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية والقاتلة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

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وقال "إن الحدود التي نضعها لأنفسنا هي عدم المشاركة في الحرب"، وأن هذا يعني أن فرنسا وحلفاءها لن يسلموا معدات مثل الطائرات أو الدبابات إلى أوكرانيا لأن هذا سيعني القتال المشترك إلى جانبها ضد روسيا.

كما أكد ماكرون أنه لا ينوي وضع "خطوط حمراء" في مواجهة روسيا، مفضلا "الغموض الاستراتيجي وحذر التقدير".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيكون هناك قريبا تعزيز للقوات الفرنسية في دول البلطيق، ولاسيما في إستونيا في إطار "الناتو".

وقال: "نحن مستعدون لزيادة العقوبات كلما دعت الضرورة"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وشدد في كلمته على أن ضغط الدول الأخرى على روسيا "سيزداد".

وحذر ماكرون من أن العالم على وشك أزمة غذاء غير مسبوقة، ومقبل على أزمة غذائية غير مسبوقة ستشتد في غضون 12 إلى 18 شهرا.

وأكد أن باريس تترك الخيار للشركات الفرنسية لاتخاذ قرارها في مواصلة العمل في روسيا أم لا.

المصدر: وكالات

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