بعد أيام من الهزّات.. جزر الأزور البرتغالية تترقب الزلزال

تستعد السلطات في الجزر البرتغالية شمال المحيط الأطلسي لإجلاء السكان، حيث أثارت 6 أيام متتالية من الهزات الطفيفة مخاوف احتمال حدوث زلزال مدمر أو ثوران بركاني في المنطقة.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الأزور اليوم الخميس إن شركات الطيران تزيد عدد الرحلات الجوية من وإلى ساو خورخي، حيث يعيش حوالي 8300 شخص، وذلك للأشخاص الذين يفضلون المغادرة الآن.

ويقول العلماء إنه من الصعب التنبؤ بعواقب النشاط الزلزالي المستمر، وإن كان منخفض الشدة.

أما خوسيه مانويل بولييرو رئيس جزر الأزور، فقد قال للصحفيين في تصريحات متلفزة خلال زيارة للجزيرة إن "أي شيء يمكن أن يحدث، لكن ربما لن يحدث شيء".

ويأخذ المسؤولون في بلدية جزيرة فيلاس، مركز أكثر من 2000 زلزال طفيف منذ 19 مارس، كبار السن الذين قد يجدون صعوبة في الإخلاء بسرعة إلى جزء آخر من الجزيرة كإجراء احترازي.

وأقامت خدمات الطوارئ ممرات آمنة لحركة المرور وإيواء مؤقت لمن تم إجلاؤهم على الجانب الشرقي من الجزيرة في حالة الحاجة إليهم. ويبلغ عدد سكان فيلاس حوالي 3000 نسمة.

ويقول المسؤولون إن أي تنبيهات عامة ستنقل عبر الإذاعة المحلية أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق قرع أجراس الكنائس.

وساو خورخي هي إحدى الجزر التسع التي تتكون منها جزر الأزور، والتي تقع على بعد حوالي 1500 كيلومتر (حوالي 1000 ميل) غرب البر الرئيسي البرتغالي.

ويبلغ طول ساو خورخي حوالي 58 كيلومترا (36 ميلا) وستة كيلومترات (أربعة أميال تقريبا) في أوسع نقطة.

ويمتد خط من الأقماع البركانية الخاملة على طول الحافة الوسطى للجزيرة، والتي تصل إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 متر (3300 قدم) عند أعلى نقطة لها.

المصدر: أ ب