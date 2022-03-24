روسيا تطرد موظفا في سفارة الجبل الأسود

أعلنت روسيا طرد موظف في سفارة الجبل الأسود لدى موسكو، ردا على إجراء مماثل اتخذته سلطات البلد المذكور.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الخميس سفير الجبل الأسود لدى موسكو، ميلوراد شتشيبانوفيتش، وسلمت إليه مذكرة تنص على إعلان موظف في سفارة بلده شخصية غير مرغوب فيها.

ويأتي هذا الإجراء ردا على قرار حكومة الجبل الأسود في الثالث من مارس الجاري ترحيل دبلوماسي روسي من أراضيها بدعوى ممارسته "أنشطة متناقضة مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وكانت عدد من الدول الأوروبية قد اتخذت في الفترة الأخيرة إجراءات مماثلة بحق دبلوماسيين روس عاملين في أراضيها.

المصدر: "نوفوستي"