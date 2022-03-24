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الناتو: تعزيز الجناح الشرقي ولا نشر لأي قوة برية في أوكرانيا

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الناتو: تعزيز الجناح الشرقي ولا نشر لأي قوة برية في أوكرانيا
Globallookpress Filippo Attili/Palazzo Chigi Pre
جانب من اجتماعات القمة الطارئة لحلف الناتو (24.03.2022)
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اتفق قادة الناتو أثناء اجتماعهم الطارئ المنعقد في بروكسل، اليوم الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للتحالف من خلال نشر 4 مجموعات قتالية في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.

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كذلك اتفق القادة المجتمعون على تعزيز الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع عنها ضد أي تهديدات كيميائية أو نووية أو سيبرانية.

كما صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، ردا على سؤال بخصوص نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا، بأن قادة الحلف اتفقوا على "عدم نشر أي قوات برية في أوكرانيا، لما يحمله ذلك من خطورة التداعيات التي يمكن أن تنتج عن خطوة كهذه".

المصدر: نوفوستي+RT

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