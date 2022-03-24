مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تعتزم استقبال 100 ألف أوكراني

كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم استقبال نحو 100 ألف لاجئ من أوكرانيا، من بين نحو 3.5 مليون لاجئ فروا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان في وقت لاحق اليوم الخميس.

ودأب البيت الأبيض على مدى أسابيع على الإعلان أن الولايات المتحدة ستقبل لاجئين من أوكرانيا، لكن المسؤولين توقعوا أن "يرغب معظمهم في البقاء في أوروبا بالقرب من وطنهم أو من أفراد عائلاتهم في جميع أنحاء شرق أوروبا".

وبدورها، حثت وكالات اللاجئين الأممية، إدارة بايدن على بذل مزيد من الجهود، قائلة إن "الولايات المتحدة يمكنها الإسراع بدخول الأوكرانيين الذين كانوا بالفعل في طور التقدم بطلب لدخول الولايات المتحدة عبر برنامج اللاجئين أو زيادة العدد الإجمالي للأوكرانيين الذين يمكنهم دخول الولايات المتحدة بموجب الحد الأقصى الذي تضعه الإدارة بالتشاور مع الكونغرس".

وحددت إدارة بايدن، في السابق، الحد الأقصى اللاجئين لعام 2022 بـ 125000 شخص، بعد خفضه إلى مستوى قياسي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى 15000.

المصدر: "أسوشيتد برس"