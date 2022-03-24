موسكو تتوعد وارسو برد "مؤثر"

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس من أن رد موسكو على طرد دبلوماسيين روس من بولندا سيكون "مؤثرا" بالنسبة لوارسو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن القرار الذي اتخذته السلطات البولندية في 23 مارس بإعلان 45 موظفا في السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، يعتبر خطوة متعمدة نحو "التدمير النهائي للعلاقات الثنائية"، التي دأب شركاؤنا "البولنديون على تفكيكها بشكل منهجي منذ لفترة طويلة".

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وأضاف البيان أن المسؤولية الكاملة عما يحدث والعواقب المحتملة "تقع بالكامل على عاتق السلطات الحالية في وارسو"، مشددا على أن روسيا "لن تترك هذا الهجوم العدائي دون رد سيدفع المحرضين البولنديين للتعقل وسيكون مؤثرا بالنسبة لهم".

واشار البيان إلى أن وارسو "شرعت في تصعيد خطير في المنطقة، ليس انطلاقا من المصالح الوطنية، لكن بناء على توجيهات من الناتو، تقوم على أساس الكراهية السافرة لروسيا والتي اعتمدت نهجا رسميا".

وقالت بولندا يوم الأربعاء إنها قررت طرد 45 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في ضلوعهم بالتجسس، كما لم تستبعد وارسو طرد السفيرة الروسية أيضا.

وتفاقم التوتر في العلاقات بين وارسو وموسكو في الأسابيع الأخيرة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية