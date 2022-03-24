غوتيريش: التعاون مع الجامعة العربية شرط لا غنى عنه

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية (الجامعة العربية)، شرط لا غنى عنه لتعزيز تعددية الأطراف على الصعيد العالمي.

وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية (جامعة الدول العربية)، قال غوتيريش: "تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية شرط لا غنى لتعزيز تعددية الأطراف على الصعيد العالمي"، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تضطلع بدور حاسم في "جميع مجالات عملنا".

وأفاد بأن "المنظمتين تركزان بشكل خاص على بناء شراكات أقوى في مجالات المرأة والسلام والأمن ونزع السلاح والوساطة وبناء السلام"، مضيفا: "سنعقد اجتماعنا العام الخامس عشر للتعاون في يوليو من أجل النهوض بإطار عملنا الذي مدته سنتان، وسنعمل معا على عقد اجتماع قطاعي بشأن تغير المناخ".

وقال إننا نحتاج إلى التآزر والوقوف معا دعما للحلول السلمية متعددة الأطراف، "ولهذا فإن علاقتنا مع جامعة الدول العربية والدعم القوي الذي نتلقاه من أعضائها يكتسيان أهمية- ويحظيان بالتقدير- أكثر من أي وقت مضى".

المصدر: UN news