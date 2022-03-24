فرنسا توقع اليوم عقدا مع اليونان لبيع فرقاطات ومقاتلات رافال

توقع فرنسا اليوم في أثينا، عقدا لبيع اليونان ثلاث فرقاطات للدفاع والتدخل وست مقاتلات رافال، ضمن عقدين يشكلان تعزيزا جديدا للتعاون العسكري بين البلدين.

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وبحضور مدير عام المجموعة البحرية "نافال غروب" بيار-اريك بوميليه، ستوقع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ونظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس أولا عقدا يتعلق بالفرقاطات الثلاث ستصنعها "المجموعة البحرية" في لوريان بغرب فرنسا على أن تسلم للبحرية اليونانية في 2025 و2026.

وحضر أيضا مدير عام مجموعة "داسو" للطيران إريك ترابيه لتوقيع عقد ثان يتعلق بتسليم ست طائرات رافال جديدة إضافية.

وكان تم توقيع صفقة لبيع 18 من هذه المقاتلات السنة الماضية بينها سبع تم تسليمها الى اليونان.

وكانت اليونان وفرنسا بدأتا بتعزيز تعاونهما العسكري في صيف 2020 للتصدي للمحاولات التركية للتنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

وقررت اليونان السنة الماضية تعزيز قدرتها العسكرية وطلبت من فرنسا 24 مقاتلة رافال وثلاث فرقاطات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو.

وستوقع العقود الخاصة بالفرقاطات ومقاتلات الرافال الاضافية بعد ظهر الخميس عشية العيد الوطني اليوناني على سفينة آفيروف، وهي سفينة متحف ترمز الى التاريخ البحري اليوناني ترسو في فاليرون، وهي منطقة بحرية بضواحي أثينا.

المصدر: AFP