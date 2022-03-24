مورافيتسكي يتحدث عن فترات صعبة لاقتصاد بولندا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في وارسو، إن الاقتصاد البولندي دخل في مرحلة الأوقات العصيبة.

وأضاف مورافيتسكي: "هذه العقوبات (ضد روسيا الاتحادية) لها تأثير أيضا على أوروبا. يجب أن نعلن ذلك بصراحة شديدة. وهي تؤثر بشكل سيء كذلك على محفظة المواطنين العاديين في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك في بولندا".

وتابع مورافيتسكي: نحن نفرض ضغطا كبيرا على أوروبا فيما يتعلق بعقوبات النفط والغاز. ونرى ما يحدث في أسواق النفط والغاز حول العالم. الأسعار ترتفع كثيرا. وهذا يعني أن المال يقل في جيوب البولنديين وغيرهم من المواطنين الأوروبيين".

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وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن روسيا وأوكرانيا، من كبار مصدري الغذاء في العالم.

وقال مورافيتسكي، إن "روسيا وأوكرانيا مصدران جادان للغاية للمنتجات الغذائية والحبوب والقمح إلى الشرق الأوسط، وكذلك للأسواق الأوروبية". وأضاف أن هذا يعني أن الوضع ينعكس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقا له، يؤثر الوباء والوضع في أوكرانيا "بشكل خطير على اقتصادنا".

واختتم مورافيتسكي حديثه قائلا: "يمكننا أن نقول بصدق إن هذه أوقات عصيبة، وقد تأتي أوقات أكثر صعوبة".

المصدر: نوفوستي