لافروف يبحث مع رئيس سويسرا الوضع في أوكرانيا

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث الوضع في أوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "تم تركيز الاهتمام بشكل رئيسي خلال الاتصال، على الوضع في أوكرانيا وحولها، ومهام حل المشاكل الإنسانية الحادة، بما في ذلك تدابير حماية السكان المدنيين".

وتابع البيان: "وسرد لافروف بالتفصيل أسباب ظهور الأزمة، وأوضح الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة، وتقييم عملية التفاوض بين الممثلين الروس والأوكرانيين".

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وتمت الإشارة إلى أن الطرفين، اتفقا على "الاستمرار في الحوا، بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أبدته سويسرا لتقديم مساهمة مجدية لتحقيق نتيجة واقعية".

المصدر: نوفوستي