 
مباشر

ردا على بيونغ يانغ.. سيئول تختبر إطلاق صواريخ أرضية وبحرية وجوية

أخبار العالم

ردا على بيونغ يانغ.. سيئول تختبر إطلاق صواريخ أرضية وبحرية وجوية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snz4

اختبر الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق صواريخ أرضية وبحرية وجوية ردا على إطلاق كوريا الشمالية، الصاروخ العابر للقارات صباح اليوم.

إقرأ المزيد
سيئول: بيونغ يانغ أطلقت
سيئول: بيونغ يانغ أطلقت "مقذوفا غامضا" نحو الشرق

وأجرت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، بحسب هيئة الأركان المشتركة، تدريبات بالذخيرة الحية شملت بعض صواريخها الرئيسية في استعراض لقوتها النارية ضد كوريا الشمالية.

وأوضحت أن الأصول التي تم حشدها هي صاروخ Hyunmoo-2 أرض-أرض وصاروخ واحد من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) بالإضافة إلى صاروخ Haesung-II من سفينة إلى أرض وصاروخين جو-أرض من طراز JDAM.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن جيش الجنوب يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية.

وأضافت: "إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات وسط رفضها للحوار يمثل "تحديا خطيرا" لجيش الجنوب وتحالفه مع الولايات المتحدة".

المصدر: YONHAP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا