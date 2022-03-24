لقاء بين أردوغان وماكرون على هامش قمة الناتو في بروكسل

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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وقالت الرئاسة التركية عبر "تويتر": "التقى أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل".

الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل. pic.twitter.com/ZJvHaHFiui — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) March 24, 2022

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن اللقاء بين الزعيمين جرى بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

Turkish president meets French counterpart as part of bilateral talks at NATO leaders' summit https://t.co/NC6os65fzzpic.twitter.com/tzOB0lUwfQ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 24, 2022

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال القمة الطارئة، مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو.

كما سيجري تبادل وجهات النظر حول الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد شكل مستقبل الحلف بينما يتجه الناتو لعقد قمة مدريد في يونيو المقبل.

المصدر: RT+ "الأناضول"