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لقاء بين أردوغان وماكرون على هامش قمة الناتو في بروكسل

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لقاء بين أردوغان وماكرون على هامش قمة الناتو في بروكسل
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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وقالت الرئاسة التركية عبر "تويتر": "التقى أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل".

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن اللقاء بين الزعيمين جرى بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال القمة الطارئة، مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو.

كما سيجري تبادل وجهات النظر حول الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد شكل مستقبل الحلف بينما يتجه الناتو لعقد قمة مدريد في يونيو المقبل.

المصدر: RT+ "الأناضول"

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