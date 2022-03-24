مقتل 65 مدنيا في جمهورية دونيتسك بقصف أوكراني خلال 35 يوما

قالت ممثلية دونيتسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إن قصف القوات الأوكرانية للجمهورية خلال 35 يوما، أسفر عن مقتل 62 مدنيا وإصابة 466 بجروح، بينهم 37 طفلا.

وأضافت الممثلية في بيانها اليوم: "خلال 35 يوما من التصعيد من جانب الفصائل المسلحة الأوكرانية، قتل 62 مدنيا، وقتل شخص واحد خلال اليوم الماضي. وأصيب 466 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة (236 من الأراضي المحررة سابقا)، من بينهم 37 طفلا. وعلى مدار اليوم الماضي، أصيب 44 شخصا بجروح".

وذكر البيان، أنه تم خلال تلك الفترة تسجيل 1356 واقعة إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية، بما في ذلك 498 مرة في اتجاه غورلوفسكويه وباتجاه دونيتسك - 621 وباتجاه ماريوبول - 237. وخلال ذلك تم استخدام الأسلحة الثقيلة - 1190 مرة.

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بشكل إجمالي أطلق العدو 15937 قطعة ذخيرة من عيارات مختلفة، منها 20 صاروخ "توشكا يو"، و 1162 قذيفة صاروخية من نوع غراد.

وبسبب هذا القصف، تضرر ما لا يقل عن 1568 مبنى سكني و 427 موقعا من منشآت البنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي