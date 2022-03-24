لافروف لرئيس الصليب الأحمر: الغرب يحاول تسييس المسائل الإنسانية في أوكرانيا

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب المسؤولية عن تسييس المسائل الإنسانية في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو هناك.

وصرح لافروف في مستهل محادثاته مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو اليوم الخميس، بأن الوضع الإنساني في شرق أوكرانيا استمر في التدهور خلال السنوات الثماني الأخيرة، منذ الإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، على الرغم من إبرام اتفاقات مينسك القاضية بوقف الأعمال القتالية في منطقة دونباس.

وقال الوزير: "لأسفنا الشديد، حاول زملاؤنا الغربيون خلال السنوات الثماني الأخيرة صرف أنظارهم عن جرائم مرتكبة من قبل القوميين، بما فيها تدمير أحياء سكنية وقرى ومستشفيات ورياض أطفال ومستشفيات في أراضي دونباس، ما أودى بحياة آلاف المدنيين السلميين".

وأشاد عميد الدبلوماسية الروسية بكيفية أداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهامها خلال هذه الفترة بمساعدة جميع المدنيين المتأثرين بالنزاع، وثمن نهج اللجنة غير المسيس والمبني على القانون الإنساني الدولي في مختلف النزاعات.

وتابع: "يحاول زملاؤنا الغربيون الآن أيضا، كما نرى في الأمم المتحدة، فعل كل ما بوسعهم من أجل تسييس المسائل الإنسانية قدر الإمكان وإضفاء طابع معاد لروسيا عليها، وأكد على ذلك التصويت (في مجلس الأمن الدولي) على مشروع القرار الروسي الذي كان تبنيه سيتيح بالفعل حل العديد من التحديات على الأرض التي يواجهها خصوصا فريق الصليب الأحمر في أوكرانيا".

وأعرب لافروف عن اهتمام روسيا بحل المشاكل المتراكمة حاليا في أوكرانيا و"رفع العوائق الاصطناعية أمام إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية"، مبديا أمله في إحراز تقدم في محادثات اليوم بمناقشة مسائل محددة "مع التركيز على القضايا الإنسانية وبعيدا عن أي تسييس".

يتبع..