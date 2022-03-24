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كوليبا: أوكرانيا تتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الضمانات الأمنية

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كوليبا: أوكرانيا تتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الضمانات الأمنية
AP
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن سلطات كييف تتفاوض مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، بشأن الحصول على ضمانات أمنية.

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية: "نعم، نحن نتفاوض مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حول مشاركتها المحتملة في هذا النموذج. لقد أبدت كل هذه الدول رد فعل إيجابي بشأن هذه الفكرة".

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وتابع وزير خارجية أوكرانيا: "على الرغم من أن هذا الأمر لا يزال قيد المناقشة، إلا أنني راض عن رد الفعل الأولي لهذه الدول. هذه هي القضية الوحيدة التي نناقشها معهم. كل شيء آخر هو جزء من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

 

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