الناتو: أي هجوم كيماوي سيغير مسار الحرب في أوكرانيا جذريا

حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من أن أي هجوم كيماوي محتمل من قبل روسيا في أوكرانيا سيغير جذريا مسار الأعمال القتالية المتواصلة في هذا البلد.

وقال ستولتنبرغ، لدى وصوله اليوم الخميس إلى مقر الناتو في بروكسل للمشاركة في قمة الحلف الطارئة، ردا على سؤال عما إذا كان استخدام السلاح النووي يمثل خطا أحمر بالنسبة لحلف شمال الأطلسي: "لن أتكهن بأي شيء ما عدا الحقيقة القاضية بأن الناتو مستعد دائما للدفاع والحماية والرد على أي نوع من الهجوم على دولة حليفة فيه".

وتابع: "أي حالة لاستخدام الأسلحة الكيماوية ستغير جذريا طبيعة الصراع وستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وستجلب عواقب خطيرة واسعة النطاق".

ولم يوضح ستولتنبرغ ماهية الخطوات التي ينوي الناتو اتخاذها في هذه الحالة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال عشية اجتماع اليوم إن "خطر استخدام روسيا سلاحا كيماويا في أوكرانيا يمثل تهديدا حقيقيا".

بدوره، سبق أن رجح الرئيس البولندي أندجي دودا بأن الناتو قد يراجع موقفه القاضي بعدم التدخل عسكريا في النزاع الحالي في أوكرانيا إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في أراضي هذا البلد.

بدورها، نفت روسيا تصريحات مسؤولين غربيين عن إمكانية استخدامها أسلحة كيماوية في أوكرانيا وحملت "القوميين الأوكرانيين" في المقابل المسؤولية عن التحضير لهجمات كيماوية محتملة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT