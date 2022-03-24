رئيس وزراء جامايكا: تحولنا إلى دولة جمهورية أمر حتمي

قال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس للأمير البريطاني وليام، إن بلاده "تمضي قدما" وتحتضن مصيرها كدولة مستقلة، واصفا تحول الدولة الكاريبية إلى النموذج الجمهوري بأنه "حتمي".

وأشار هولنس إلى أن زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت، التي استمرت ثلاثة أيام، والتي أثارت احتجاجات تطالب بريطانيا بتعويضات عن حقبة العبودية، قدمت فرصة لمعالجة القضايا "التي لم يتم حلها".

وكتب هولنس على "تويتر" بعد اللقاء الذي جمعه بالأمير البريطاني: "جامايكا نضجت على مدار الستين عاما الماضية، ومع هذا النضج ظهرت الرغبة المتزايدة في الاستقلال السياسي الكامل وتقرير المصير"، مضيفا: "في السنة الستين لاستقلالنا، نحن فخورون جدا بتاريخنا وما حققناه حتى الآن. ومع ذلك، فإننا ندرك أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق إمكاناتنا الحقيقية كأمة".

وشدد على أنه "من المحتم أن نتحرك نحو أن نصبح جمهورية لتحقيق إرادة شعب جامايكا وطموحاتنا في أن نصبح دولة مستقلة ومتطورة ومزدهرة".

(1/4) I was delighted to welcome the Duke and Duchess of Cambridge, Prince William and Kate Middleton to Jamaica and to the Office of the Prime Minister for a courtesy call this morning. pic.twitter.com/vAq7bznWet — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) March 23, 2022

بدوره، أعرب ويليام عن "أسفه" لمواطني جامايكا لتورط بريطانيا في العبودية، مضيفا: "كانت العبودية بغيضة، وما كان يجب أن تحدث أبدا"، واصفا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بأنها فظاعة "تلطخ تاريخنا إلى الأبد".

وسيتبع انفصال جامايكا عن النظام الملكي خطى جزيرة باربادوس الكاريبية، التي أعلنت رسميا قبل أربعة أشهر نفسها جمهورية في حفل أقيم في نوفمبر حضره ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

المصدر: "أ ف ب" + RT