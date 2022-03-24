"طالبان" تعين برادار رئيسا لحكومتها المؤقتة بدلا من أخوند

ذكرت حركة "طالبان" في بيان لها أنها عينت عبد الغني برادار في منصب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة التي شكلتها.

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وافيد بأن هذا القرار جاء عقب اجتماع تواصل يومين لأعضاء الحكومة المؤقتة للحركة في المركز الإداري لمقاطعة قندهار، الواقعة جنوب البلاد.

وبنتيجة ذلك، تقرر تعيين برادار، زعيم الجناح السياسي للحركة في منصب رئيس الحكومة المؤقتة بدلا من محمد حسن أخوند، في حين أن برادار كان عين في السابق نائبا له.

يشار على أن واشنطن بعد أن أعلنت في ربيع عام 2021 قرارها بسحب قواتها المسلحة من أفغانستان، شنت "طالبان" عملية واسعة النطاق لفرض السيطرة على البلاد. فدخل مقاتلو الحركة 15 أغسطس، كابل من دون قتال، فيما غادر الرئيس أشرف غني البلاد، وفي 6 سبتمبر، أعلنت حركة طالبان بسط سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية، وأعلنت في 7 سبتمبر تشكيل الحكومة المؤقتة، التي لم تعترف حتى الآن أي دولة بشرعيتها.

المصدر: تاس