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خلافا للقانون.. بينيت لا يلتقي نتنياهو لتقديم إحاطة أمنية

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خلافا للقانون.. بينيت لا يلتقي نتنياهو لتقديم إحاطة أمنية
AP
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ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أنه منذ أن تولى رئيس الوزراء نفتالي بينيت منصبه في يونيو الماضي لم يلتق بسلفه زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو لتقديم إحاطة أمنية كما يقتضي القانون.

وأفاد موقع "زمان إسرائيل" التابع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن بينيت يرسل سكرتيره العسكري، آفي جيل، لتقديم الإحاطات الأمنية لنتنياهو، بدلا من أن يقوم هو بذلك.

وذكرت القناة 12 أن بينيت لم يدع نتنياهو للإحاطة الشهرية المطلوبة لأن زعيم المعارضة سيرفض على الأرجح الاجتماع، مشيرة إلى أن آخر اجتماع عقد بين الجانبين، كان بتاريخ 7 مارس، وكان مرتبطا بمسألة الاتفاق النووي الإيراني.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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