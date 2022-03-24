سيناتور روسي عن عواقب العقوبات بالنسبة لأوروبا: لم نرد حتى الآن

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف، في مقابلة مع موقع ura.ru، إن العقوبات المناهضة لروسيا التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، تضر قبل كل شيء، بالاتحاد الأوروبي نفسه.

وأضاف السيناتور: "قرر الاتحاد الأوروبي للتو التوقف عن استخدام مواردنا، وعلى الفور قفزت الأسعار. نحن لم نفعل أي شيء حتى الآن".

وأوضح السياسي الروسي، أن مشاكل الاتحاد الأوروبي بدأت حتى قبل الوضع الحالي، لأنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقد هذا الاتحاد حوالي خمس إمكاناته.

وذكر كليموف أن الوضع الحالي والقيود الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا، لا تؤدي إلا إلى تفاقم حالة الاتحاد الأوروبي.

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وتابع السيناتور: "الاتحاد الأوروبي، وبعد فقدانه لأحد أعضائه، يقوم الآن بتغطية أعينه، ويسد آذانه ويخلق جلطات دموية بشكل مصطنع في نظام الدورة الدموية وكل ذلك على شكل عقوبات. بدأت منظومة دورته الدومية تعاني فعلا من الفشل الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه. أكرر: نحن لم نفعل شيئا بعد، هم فعلوا ذلك بأنفسهم".

وأشار السيناتور أيضا إلى أن، روسيا كانت تزود أوروبا سابقا بالغذاء، ولكن الآن، بعد أن أوقفت موسكو مثل هذه الإمدادات، فضلا عن القيود المحتملة على واردات الطاقة والأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يتعرض الاتحاد الأوروبي للتهديد "بزيادة هائلة في الأسعار والجوع".

المصدر: نوفوستي