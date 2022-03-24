المراكز اليهودية في الولايات المتحدة تتلقى تهديدات بالقنابل

أبلغ مسؤولون أمنيون عن تعرض مراكز الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، إلى تهديدات بالقنابل، كان آخرها في ولايتي بنسلفانيا وميسوري.

وقال مايكل ماسترز، الذي يدير شبكة المجتمع الآمن، وهي شركة استشارية تعمل مع الجماعات اليهودية الوطنية، إن مراكز العمل المشتركة الأخرى المستهدفة كانت في ولايات أوكلاهوما وأريزونا ونيوجيرسي الأمريكية، مشيرا إلى أن "التهديدات تأتي من خلال نماذج الاتصال عبر الإنترنت ولها لغة مماثلة".

وقالت رابطة مكافحة التشهير إنها تتابع التهديدات و"نبقى على اتصال مستمر مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، ونواصل العمل مع الشركاء على الأرض لضمان سلامة الجالية اليهودية".

ADL is tracking a spate of bomb threats reported at Jewish institutions across several states. We remain in ongoing contact with local and federal law enforcement, and continue to work with partners on the ground to ensure safety for the Jewish community. — ADL (@ADL) March 23, 2022

وقال ماسترز إن الجناة يبدون محبطين عندما لا تغلق المؤسسة المستهدفة بعد أن قرر مسؤولو الأمن أن التهديد غير موثوق به، مضيفا: "نعتقد أن هؤلاء الأشخاص يجرون مكالمات أخرى لأنهم لا يحصلون على النتيجة التي يريدونها، والتي من المحتمل أن تغلق المنشأة أو تزرع السخط أو الخوف".

يذكر أنه في عام 2017، وصلت إلى مراكز التنسيق المشتركة على مئات التهديدات المماثلة، وقد أدين رجل أمريكي إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما بإجراء تلك المكالمات.

وفي عام 2020، تلقى أكثر من 50 مركزا للجالية اليهودية في 23 ولاية أمريكية تهديدات بالبريد الإلكتروني بالقنابل. ولم تثبت مصداقية أي منها.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"