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العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ29.. لحظة بلحظة

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العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ29.. لحظة بلحظة
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مع مضي 29 يوما على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومحاولات الغرب لإيجاد استراتيجية شاملة لـ"احتواء" روسيا.

ميدانيا

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