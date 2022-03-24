العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ29.. لحظة بلحظة

مع مضي 29 يوما على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومحاولات الغرب لإيجاد استراتيجية شاملة لـ"احتواء" روسيا.

ميدانيا

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